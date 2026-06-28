Danas je prvi put posle četiri godine održala konferenciju za medije na turniru koji je sedam puta osvajala. Uz Australijan open, ovo joj je najuspešniji gren slem. Na Rolan Garosu je tri puta slavila, a na Ju-Es openu šest puta.

Na pitanje kada je prelomila da igra ovde u singlu, nasmejala se.

- Imala sam rok do ponedeljka, a ja sam odlučila u nedelju. Sve dotle nisam bila sigurna da li da igram. Iskreno, ni sada nisam sigurna, ali videćemo.

Serena četiri godine nije igrala u singlu, ali jeste u dublu. Pre dve nedelje je na Kvinsu dobila prvi meč u paru sa Viktorijom Emboko, ali su naredne predale bez igre. Kanađanka se povredila i neće igrati na Vimbldonu. Prošle nedelje je igrala i u Berlinu sa Karolinom Muhovom, ali su odmah eliminisane. Drugim rečima, 44-godišnja Amerikanka će na vimbldonski teren izaći sa manje mečeva nego što je planirala.

- Kolebala sam se, a onda sam sebi rekla, šta je s tobom, Serena. Da li si ti luda. Vimbldon ne daje vajld karte svaki dan i svakome. Ljudi žive da budu sportisti, ja sada imam tu sjajnu priliku da pokažem šta mogu. Zato sam rešila da igram.

Na pitanje da li je u međuvremenu gledala tenis, kaže:

- Jesam, naravno ne sve. Gledajući Sabalenku kako osvaja sve te gren slemove zaista je bilo kul. Volim da gledam i kako Koko igra, kao i Miru Andrejevu.

Interesantan odgovor je dala na pitanje šta misli o povratku Grigora Dimitrova na Vimbldon posle prošlogodišnjeg velikog malera.

- Za mene je Grigor uvek najbolji prijatelj. Sjajno je ponovo ga videti, mada mi razgovaramo i kada nismo na gren slemovima. Nisam ga videla skoro godinu dana. Imam toliko mnogo lepih memorija sa jim. On me izluđuje, ja njega izluđujem. Verujte mi, on je luđi od mene. Ima mnogo dobro srce i dobru prirodu. Bilo je mnogo tužno videti šta mu se desilo prošle godine – podsetila ja na njegovu predaju u trenutku kada je vodio sa 2:0 protiv Janika Sinera.

Prvi meč će odigrati prekosutra protiv Maje Džoint, 20-godišnje Australijanke, trenutno 87. na svetu.

- Naravno da ću biti nervozna. Uvek sam nervozna pred meč ali se posle smirim - ističe Serena. Žreb joj nije previše sklon, jer već u drugom kolu je moguća rivalka Filipinka Ijala, koja je pre dve nedelje u Berlinu pre polufinala savladala Einu Svitolinu i Jelenu Ribakinu, a u trećem Iga Švjontek, braniteljka titule.

Andrejeva, šampionka Rolan Garosa, rekla je da niko neće da igra protiv Serena u prvom kolu.

- To je normalno - objasnila je Vilijemsova.- Niko neće odmah da igra protiv nekoga ko je postigla ono što sam ja postigla. Isto važi i za Novaka. To je iz velikog respekta, pogotovo na gren slemovima. Svi žele da neko drugi prvo igra protiv nas. Niko ne zna kako se moja igra razvila, šta da očekuje…