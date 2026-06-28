Grčki teniser Stefanos Cicipas potvrdio je da je definitivno završio profesionalnu saradnju sa ocem Apostolosom, koji se više neće vratiti u njegov tim.

Cicipas će do kraja sezone raditi sa Tomasom Perinom iz Akademije Patrika Muratoglua.

- Sada radim sa Tomasom Perinom, koji je godinama deo programa za vrhunske igrače na Akademiji i sarađivao je sa mnogim teniserima. Tu će biti i Patrik Muratoglu, koji će nadgledati rad i biti sa mnom na pojedinim turnirima kada mu obaveze dozvole. Njegov raspored je veoma gust - rekao je Cicipas za SDNA i dodao:

- Tomas će biti moj trener ovih dana i u narednim sedmicama, ali njih dvojica će raditi zajedno. To je rešenje do kraja godine. Postoji mogućnost da saradnju nastavimo i posle ove sezone. Ne znači da ćemo prestati da radimo sa Patrikom i Tomasom, ali zasad smo se dogovorili do kraja godine, uz opciju produžetka.

Cicipas je pritom naglasio da je odluka o prekidu saradnje sa ocem konačna, uz obrazloženje da su mu u ovoj fazi karijere potrebne drugačije stvari i drugačiji pristup.

Cicipas bi u drugom kolu Vimbldona mogao da se sastane sa najboljim teniserom svih vremena Novakom Đokovićem.