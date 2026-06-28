Prvo se dotakao grupne faze u kojoj je Hrvatska zabeležila dve pobede uz poraz na startu od Engleske.

-Cilj je bio proći grupu. Znali smo da će Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak je napravljen, srećan sam što izgledamo sve bolje i bolje. Pobedili smo i sad je to ono što smo hteli. Tek sad kreće najvažniji deo, a to je Portugalija. Imali smo Englesku kad smo izgubili jer smo poklonili tri gola. Panama, malo grč, malo strah, ali pobeda, i na kraju Gana i pobeda. Idemo dalje, okrećemo se Portugaliji - rekao je Dalić.

A onda se posvetio Portugaliji.

- Oni su jedni od favorita za osvajanje. Imaju Ronalda kao što mi imamo Luku. Dobro se poznajemo i bit će teško. Mi ćemo nastaviti raditi kako smo radili do sada. Napravićemo analizu onoga što sledi. Imamo tri dana za pripremu, biće nam dovoljno. Uvek razmišljamo “šta i kako”, ali imamo dobar put i ne treba menjati puno stvari. Napravićemo detaljnu analizu Portugalije, znamo se. Svi su zdravi, danas se odmaramo, a sutra nastavljamo s radom. Kada prođemo Portugaliju napravićemo pravu stvar.

Hrvatska i Portugalija igraju 3. jula u 1 čas posle ponoći.