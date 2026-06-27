Srpski teniser Novak Đoković spreman je za Vilmbldon na kome će pokušati da osvoji još jednu Gren slem titulu.

Kaže da je i u Engleskoj pretoplo, ali da se sledeće nedelje očekuje nešto lakše vreme. Objasnio je i kakav uticaj ima vrućina na loptice i samu igru na Vimblonu.

– Koliko sam razumeo, temperatura će malo pasti naredne nedelje kada turnir počne. Ovo je bila vrela nedelja i tako nešto nisam osetio preko 20 godina na Vimbldonu. Da, ima uticaja i na travu, takva je to površina. Svaka promena temperature i vremenskih uslova uticaće na travu. Naravno, kada je vrelo, ona omekša i podloga omekša pa loptica manje odskače. Podloga može da postane brža kada je ovako toplo. Ali loptice se ponašaju drugačije. Kada je veoma vruće i vlažno, one postaju veće i čupavije, što usporava igru. To stvara zanimljivu situaciju, jer su reakcije loptica i same podloge prilično različite. Što se tiče klizavosti, trava je uvek klizava. Za sada sam, srećom, odigrao jedan egzibicioni meč i nekoliko trening-setova ove nedelje, a nijednom se nisam okliznuo niti pao na teren. Ne znam da li je to dobar znak ili znači da me nešto čeka sledeće nedelje. Videćemo. Na travi uvek morate da budete malo oprezniji nego na drugim podlogama kada je u pitanju kretanje. Ja i dalje proklizavam na travi, ali moram više da prilagodim oslonac i korake kako bih se kretao što efikasnije. To jednostavno nije isto kao na ostalim podlogama. Videćemo šta će biti. Mislim da će temperatura pasti. Nadam se da ćemo imati prijatno vreme za igru, ali i za publiku, jer ni njima nije prijatno da sede na 35 stepeni - zaključio je najbolji teniser svih vremena.