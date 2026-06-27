Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (do 17 godina) poražena je danas u Istanbulu od selekcije Australije rezultatom 88:66 u meču prvog kola grupe D Svetskog prvenstva.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Kusturica sa 17 poena. Matija Lukić je postigao 16 poena, dok je Vuk Stepanović ubacio 10.

U selekciji Australije istakao se Jahja Basaran sa 15 poena.

U drugom meču prvog kola grupe D igraju Venecuela i Obala Slonovače.

Kadeti Srbije će sutra od 11 časova igrati protiv Venecuele u drugom kolu grupe D.

Plasman u osminu finala SP izboriće sve četiri reprezentacije iz grupe.