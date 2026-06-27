Fudbaleri Vojvodine odigrali su danas nerešeno 1:1 protiv jermenskog Ararata u prijateljskoj utakmici odigranoj u Austriji.

Prvak Jermenije je poveo u 48. minutu golom Artura Serobijana. Marko Mladenović je pogotkom u 90+3. minutu doneo remi vicešampionu Srbije.

Vojvodina će na pripremama u Austriji odigrati još jednu prijateljsku utakmicu protiv Univerzitatee iz Kluža 2. jula.

Ekipa iz Novog Sada će sezonu početi 9. jula kada će dočekati Ferencvaroš u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.