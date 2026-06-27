Bosna i Hercegovina sastaće se u šesnaestini finala Svetskog prvenstva protiv domaćina – Sjedinjenih Američkih Država.

Meč je na programu u četvrtak, 2. jula u 2.00 sata ujutru.

Nekadašnji golman Mančester junajteda i Evertona Tim Hauard upozorio je Zmajeve da je bolje da ne sedaju u avion za San Francisko.

-Bosna? Iskreno, bolje im je da ni ne ulaze u avion za San Francisko, jer će tim SAD učiniti sve da ih potpuno razbije, rekao je Hauard.

Ovaj američki golman nastupio je 121 utakmicu za nacionalni tim.

Trenutno je vlasnik Hjustona, a osim američkog ima i državljanstvo Mađarske.