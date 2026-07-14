Američki napadač dobio je crveni karton u pobedi nad Bosnom i Hercegovinom u šesnaestini finala, što je automatski značilo jednu utakmicu suspenzije. FIFA je kasnije odlučila da kaznu suspenduje, pa je Balogun ipak mogao da igra protiv Belgije.

-Moja prva reakcija bila je da sam srećan što sam u timu - rekao je Balogun gostujući na CBS Mornings.

Ipak, brzo je shvatio da odluka neće proći bez posledica.

-Kada sam počeo da razmišljam o tome, znao sam da će izazvati mnogo kontroverzi. Mogao sam da vidim kod saigrača određenu nervozu, jer je to nešto toliko jedinstveno - dodao je.

Balogun je priznao da mu nije bilo lako da se izoluje od buke koja je nastala oko cele situacije.

-Kako se utakmica približavala, pokušavao sam da se fokusiram najbolje što mogu, ali bilo je teško. Mnogo spoljne buke, a to je teško izbeći - rekao je američki napadač.

Balogun je do suspenzije bio najbolji strelac SAD na Mundijalu sa tri gola u četiri utakmice, ali protiv Belgije nije uspeo da se upiše u strelce. Amerikanci su poraženi 4:1 i eliminisani sa turnira.

Selektor Maurisio Poketino i vezista Tajler Adams posle meča su tvrdili da kontroverza oko Baloguna nije uticala na ekipu.

-Ne mislim da nas je ta buka na bilo koji način poremetila. Ako ništa drugo, možda nas je čak i podigla - rekao je Adams.

SAD tako ni na domaćem Mundijalu nisu uspele da prođu dalje od osmine finala, što im nije pošlo za rukom još od 2002. godine.