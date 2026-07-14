Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) sačekaće završetak Svetskog prvenstva pre nego što izrekne eventualne kazne igračima i trenerima koji su, prema oceni te organizacije, narušili ugled takmičenja kritikama na račun sudija, prenosi Njujork tajms, pozivajući se na izvore.



Tokom turnira sudije su bile izložene žestokim kritikama, između ostalih od selektora Engleske Tomasa Tuhela, švajcarskog defanzivca Manuela Akanđija i selektora Egipta Hosama Hasana.



FIFA nije želela da komentariše aktuelne ili moguće disciplinske postupke, ali izvori upoznati sa situacijom naveli su da bi eventualne sankcije mogle da budu donete nakon završetka Mundijala.



Odluka o kaznama zavisiće od izveštaja sudija i drugih relevantnih okolnosti, navode izvori.



Svetska fudbalska organizacija je i nakon prethodnog Mundijala u Kataru 2022. godine tek po završetku turnira kaznila nekoliko nacionalnih saveza.



Selektor Engleske Tomas Tuhel kritikovao je sudiju Alirezu Faganija nakon pobede nad Meksikom u osmini finala, kada je njegov defanzivac Džerel Kvansa isključen.



-Nije dovoljno dobro. On (sudija) može da izbaci bilo koji tim u bilo kojem trenutku. Suđenje je bilo nepredvidljivo i nepouzdano - rekao je Tuhel.



Najžešće kritike stigle su nakon eliminacije Egipta od Argentine u osmini finala, kada je selektor Hosam Hasan ocenio da su odluke francuskog sudije Fransoa Leteksjea uticale na ishod utakmice.



-Mi smo bili najbolji u svemu, ali rezultat je bio drugačiji. Postojali su faktori koji su uticali na utakmicu - rekao je Hasan, tvrdeći da je na sudiju izvršen pritisak pre meča.



Napadač Egipta Mustafa Ziko ocenio je da je sudija "svojim odlukama poništio sav trud" njegove ekipe.



-Vodili smo sa 2:0 i ne možemo ništa da uradimo, sve zavisi od Boga. Želeli smo da vas sve usrećimo. Nije bilo suđeno. Bio je to sudija. Kup je namenjen Argentini - dodao je.



Kritike na račun arbitraže uputio je i Manuel Akandži nakon poraza Švajcarske od Argentine u četvrtfinalu.



-Kada imate sudiju protiv sebe, postaje teško. Svaka sitnica je svirana protiv nas Svaki faul Argentinaca je prošao nekažnjeno - rekao je Akandži.



Glavni sudija FIFA Pjerluiđi Kolina odbacio je tvrdnje da arbitri mogu da budu pod uticajem ili pristrasni prema pojedinim ekipama, upozorivši da takve optužbe mogu dovesti do pretnji sudijama i njihovim porodicama.



-Niko ne može da dovede u pitanje integritet sudija na utakmicama Svetskog prvenstva - poručio je Kolina.