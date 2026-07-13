Šavi Babika nije pronašao klub i posle isteka pozajmice Karagumruku vratio se u Crvenu zvezdu.

Gabonac je ušao u trenažni proces i ostaje da se vidi da li će ovoga puta uspeti da se nametne i dobije šansu kod Dejana Stankovića.

Razlog za preokret leži u konkurenciji na krilnim pozicijama. Loizu i Balov nisu opravdali očekivanja od dolaska u Crvenu zvezdu, pa je ofanzivni potencijal po bokovima trenutno ograničen.

Babika je prošlog leta stigao iz Tuluza za obeštećenje od 4.000.000 evra i posle razočaravajućih igara u kvalifikacijama za Ligu šampiona se povredio i pauzirao skoro do kraja jesenjeg dela sezone.

Otišao je zimus Babika u Karagumruk i ispao sa tim klubom iz elitne lige Turske, a ovog leta se govori da bi mogao da postane pojačanje Omonije.