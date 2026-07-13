Transfer Petra Stanića u Olimpijakos, koji je delovao kao gotova stvar posle višenedeljnih pregovora, trenutno je na čekanju, pošto je grčki velikan navodno odustao od realizacije posla.

Kako prenose tamošnji mediji, Olimpijakos i Ludogorec nisu imali prepreka u pregovorima oko obeštećenja. Klubovi su navodno postigli dogovor vredan osam miliona evra, nakon čega je agent srpskog fudbalera doputovao u Atinu na završne razgovore.

Ipak, do konačnog dogovora nije došlo. Problem je nastao oko ličnih uslova, odnosno visine plate. Prema istim izvorima, Stanićev zastupnik tražio je godišnju zaradu od 1,5 miliona evra, što se nije uklopilo u finansijske okvire koje je postavio Olimpijakos, pa su pregovori prekinuti.

Ipak, mogućnost nastavka razgovora nije u potpunosti isključena. Grčki mediji navode da bi potez Olimpijakosa mogao da bude deo pregovaračke taktike, posebno imajući u vidu da je Stanić prethodno odbio ponudu Koventrija kako bi sačekao priliku za transfer u Atinu.

Olimpijakos ovog leta sklapa tim sa jasnom ambicijom da vrati šampionsku titulu u Pirej. Kao velika pojačanja pominju se Marcelo Brozović i Sofijan Amrabat, što dovoljno govori o planovima grčkog kluba za narednu sezonu.

Stanić je iza sebe imao odličnu sezonu u dresu Ludogoreca. U Ligi Evrope postigao je sedam golova, dok je u bugarskom prvenstvu upisao devet pogodaka i čak deset asistencija.