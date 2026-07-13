Jedan od najboljih rukometaša svih vremena Nikola Karabatić započeo je novo poglavlje života. Proslavljeni Francuz srpskog porekla stao je na "ludi kamen" i ozvaničio brak sa dugogodišnjom partnerkom Žeraldin Pilje.

Karabatić je posle završetka blistave sportske karijere organizovao veliko svadbeno slavlje na jugu Francuske, gde su najlepše trenutke podelili sa porodicom i najbližim prijateljima.

- Još uvek sam preplavljen ljubavlju koju smo dobili. Neverovatno sam blagosloven i zahvalan što smo podelili tako čaroban dan sa ljudima koje volimo. Dan koji ćemo zauvek čuvati u sećanju - napisao je Karabatić uz fotografije sa venčanja.

Karabatić i Žeraldin Pilje zajedno su od 2010. godine, a tokom više od decenije veze izgradili su porodicu. Imaju dvoje dece – sina Aleka i ćerku Nou.