Osnivaju se savezi, otvaraju moderni fitnes centri, organizuju nova takmičenja, a na scenu stasava generacija sportista koja će domaći bodibilding ponovo vratiti na međunarodnu mapu.

O tom periodu govore Goran Ivanović, predsednik Bodibilding i fitnes saveza Srbije, Aleksandar Đorđević, potpredsednik Saveza, kao i višestruki prvaci države i Balkana Igor Milanović i Miško Polomac, koji iz prve ruke svedoče o usponu jedne nove generacije takmičara.

Kako je izgledao preporod bodibildinga u Srbiji? Ko su bili ljudi koji su ga ponovo gradili? I kako je nastala moderna domaća scena koju poznajemo danas?

„Bodibilding renesansa: Povratak na scenu“ donosi priču o ljudima koji su u periodu velikih promena uspeli da obnovе sport, stvore novu energiju i otvore vrata generacijama koje dolaze.