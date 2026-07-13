Legendarni plejmejker i jedan od najboljih košarkaša u modernoj istoriji Evrolige, Šejn Larkin, zvanično je postao novi član Fenerbahčea, nakon što je proveo osam sezona u redovima gradskog rivala Anadolu Efesa.

Kako prenosi "BasketNews", pozivajući se na informacije novinara Donatasa Urbonasa, Larkin je povukao nesvakidašnji potez kako bi osigurao prelazak u novi klub. Amerikanac sa turskim pasošem je iz sopstvenog džepa platio približno 400.000 dolara za raskid ugovora sa Efesom, što je ekvivalent njegove poslednje mesečne plate, kako bi dobio "čiste papire".

Larkin odlazi iz Efesa kao apsolutna legenda kluba. Tokom osmogodišnjeg boravka, predvodio je tim do dve uzastopne titule šampiona Evrope (2021. i 2022. godine), postavši jedan od simbola te trofejne generacije.

U njegovoj bogatoj riznici individualnih priznanja izdvajaju se izbor u idealnu petorku Evrolige (2022), drugu postavu takmičenja (2021), kao i Trofej "Alfonso Ford" za najboljeg strelca lige 2020. godine. Larkin je takođe uvršten u "EuroLeague All-25" tim, čime je i zvanično priznat za jednog od 25 najboljih igrača u modernoj eri takmičenja.

Statistički gledano, Larkin je od sezone 2018/19 drugi najbolji strelac Evrolige, dok se nalazi među četiri najbolja igrača po indeksu korisnosti (PIR) i među sedam najboljih asistenata u tom periodu.

U sezoni 2025/26, koju su delimično omele povrede, Larkin je na 12 odigranih utakmica prosečno beležio 15,2 poena, 4,2 asistencije i 2,3 skoka, uz visokih 43% šuta za tri poena.

Pored klupskih uspeha, Larkin je bio ključni igrač reprezentacije Turske u pohodu na finale Evrobasketa, gde je prosečno beležio 11,6 poena i 5,1 asistenciju. Posebno se pamti njegova partija protiv Srbije, predvođene Nikolom Jokićem, kojoj je ubacio 23 poena uz 9 asistencija.

Tokom celokupne evroligaške karijere, koju je započeo u Baskoniji 2016. godine, Larkin prosečno beleži 14,8 poena i 4,6 asistencija po meču, uz prosečan indeks korisnosti 17,3. Njegov prelazak u redove direktnog rivala smatra se jednim od najznačajnijih transfera u evropskoj košarci poslednjih godina.