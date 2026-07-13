Pisalo se prethodnih dana o interesovanju Crvene zvezde za reprezentativca Finske Mikaela Jantunena. Sada "Telegraf" piše da bi zvanična potvrda ovog posla trebalo da uskoro bude ozvaničena.

Kako navodi pomenuti izvor, ostalo je da se usaglase još neki detalji i Finac bi trebalo da posle Krisa Džonsa bude drugi igrač koji je stigao na Mali Kalemegdan ovog leta.

Jantunen je prethodne sezone beležio 5,2 poena i 3,2 skoka u Evroligi za nešto više od 18 minuta po utakmici, a sa Fenerbahčeom je osvojio ligu i kup Turske.