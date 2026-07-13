Valensija je zvanično potvrdila rastanak sa Metom Kostelom nakon dve godine saradnje, dok će iskusni američki centar, prema navodima španskih medija, karijeru nastaviti u Japanu.

Tridesetdvogodišnji košarkaš bio je važan deo tima u jednoj od najuspešnijih sezona u istoriji kluba, doprinevši osvajanju šampionske titule u Španiji, kao i plasmanu na Fajnal-for Evrolige. U elitnom evropskom takmičenju prosečno je beležio 6,2 poena, 3,8 skokova i 0,9 asistencija po utakmici.

Za njegove usluge interesovala se i Crvena zvezda, ali kako prenosi španski list “Mundo Deportivo”, Kostelo je odlučio da karijeru nastavi u drugom pravcu.