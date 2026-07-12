Mlada košarkaška repezentacija Srbije deklasirala je Litvaniju rezultatom 79:57 u meču drugog kola Grupe B Evropskog prvenstva koje se igra u Sloveniji.

Srbija sada ima skor 2-0, a Litvanija 1:1. U grupi su još i Poljska, koju je Srbija juče savladala rezultatom 84:67 i Letonija protiv koje Srbija igra sutra. Sve selekcije iz grupe idu u osminu finala, a Grupa B se ukršta sa Grupom A u kojoj su Turska, Nemačka, Francuska i Italija.

Nikola Džepina i Andrej Lučić su predvodili "orliće" sa po 12 poena, 11 je dao Uroš Šuput, a 10 Marko Tofoski.

Mantas Juzenas je bio najefikasniji u Litvaniji sa 13 poena, 12 je dao Jokubas Rudaitis.