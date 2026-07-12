Bivši kapiten Crvene zvezde Aleksandar Dragović, imao je samo reči hvale za vezistu reprezentacije Švajcarske Granita Džaku.

Švajcarci su u četvrtfinalu Svetskog prvenstva poraženi od Argentine posle produžetaka sa 3:1. Džaka je odigrao odličan turnir, što nije promaklo Dragoviću koji smatra da Austrija nema takvog igrača.

- Džaka je ključni igrač Švajcarske. Zajedno sa Frojlerom čini iskusni tandem zadnjih veznih i pokreće napade svoje ekipe. Ne ulazi često duboko u protivničku polovinu, niti na ovom Svetskom prvenstvu često završava akcije levicom. Ali zato komanduje igrom, kontroliše tempo i omogućava da tim igra kvalitetan, organizovan fudbal. Uveren sam da Džaka ne bi imao istu ulogu kod Ralfa Rangnika. Selektor Austrije zahteva da se lopta što brže igra vertikalno. To znači da se lopta često i brzo gubi, pa ekipa previše puta mora iz početka da kreće u presing. Tu Austrija još ima prostora za napredak - rekao je Dragović.

Miljeniku navijača Zvezde nije jasno kako je Švajcarska toliko uspešnija od Austrije.

- Zašto su naše komšije već 20 godina uspešnije od nas na velikim takmičenjima? Igrao sam tri sezone u Švajcarskoj i sa Bazelom osvojio tri šampionske titule. Nivo lige, talenat igrača i stadioni – sve je na sličnom nivou kao u Austriji. Švajcarska, baš kao i mi, ima oko devet miliona stanovnika, a sada je među osam najboljih na svetu. Ne, trenutni reprezentativci Švajcarske nisu bolji od naših. Čak mislim da je Austrija u odbrani u prednosti - dodao je štoper.

Svestan je Dragović da Švajcarci imaju mnogo iskustva.

- Švajcarska se oslanja na stabilnu okosnicu koju čine Kobel, Akanđi, Džaka i Embolo. Imaju mnogo više iskustva sa velikih turnira, a to je njihova najveća prednost - zaključio je Dragović.