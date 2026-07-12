Tim Tomasa Tuhela je u četvrtfinalu savladao Norvešku posle produžetaka rezultatom 2:1 i tako obezbedio prolaz među četiri najbolja, gde će se u sredu 15. juna sastati sa pobednikom meča Argentina-Švajcarska. Sa druge strane, Skandinavci nakon eliminacije Brazila nisu mogli da izbace još jednu fudbalsku velesilu, pa je za njih ovaj Mundijal završen.

Nadaju se Englezi da je konačno došlo vreme da se fudbal vrati kući, a u kakvoj formi igra Džud Belingem, to i nije nemoguće. Vezista Real Madrida je postigao oba gola i tako bio najzaslužniji za slavlje u Majamiju i prolazak Ostrvljana.

Nismo gledali utakmicu sa mnogo tempa. Oba tima su bila oprezna i nije se previše rizikovalo.

U prvih 35 minuta nismo videli gotovo ništa vredno pomena. Englezi su bili dominantni u posedu, ali nisu imali rešenja za odličnu odbranu Norveške.

Više od pola sata nije bilo pravih prilika, a onda je u 36. minutu Norveška pravo niotkuda stigla do vođstva fantastičnim golom Šjelderupa. U prvi mah se činilo da norveški fudbaler želi da centrira, ali je to na kraju bio šut koji je završio u mreži Džordona Pikforda. Prethodno je Hari Kejn izgubio loptu na sredini terena. Požalio se da je fauliran, ali promene nije bilo.

Taj gol je dao samopouzdanje "vikinzima" koji su u tim trenucima bili mnogo opasniji. Serlot je samo nekoliko minuta nakon gola imao dobru šansu. Izborio se napadač Atletiko Madrida za udarac i tukao iz teške pozicije, ali nije bio precizan. Odmah zatim je probao i Martin Edegor, ali je Pikford odbranio njegov udarac.

Englezi za čitavo prvo poluvreme nisu stvorili nijednu šansu, a onda su u drugom minutu nadoknade stigli do izjednačenja. Sjajno je Entoni Gordon asistriao Džudu Belingemu koji je pokazao klasu i elegantno pogodio za 1:1.

Samo dva minuta kasnije je Kejn postigao pogodak, ali je poništen zbog ofsajda, pa se na pauzu otišlo sa nerešenim rezultatom.

U nastavku je prvi zapretio Haland. Probao je najbolji strelac Norveške glavom, ali je Pikford odbranio njegov udarac. U 55. minutu je Norveška postigla gol preko Hegema. Usledilo je veliko slavlje igrača, ali je sudija Klemon Turpan dobio poziv iz VAR sobe. Nakon gledanja snimka je poništio pogodak zbog prekšraja Halanda i ostalo je 1:1.

Nakon nešto mirnijeg perioda, Norvežani su preuzeli inicijativu i bili sve opasniji, a veliku šansu su imali u 76. minutu. Ajer je pogodio prečku nakon centaršuta Aursnersa, lopta potom stiže do Halanda koji je šutirao pored gola.

Najbolju priliku u drugom poluvremenu Engleska je imala u 87. minutu. Bukajo Saka je fenomenalnim driblongom ušao u kazneni prostor i poslao loptu u peterac. Čekali su na drugoj strani Kejn i Eze, ali je Aursners maestralno intervenisao i sprečio siguran gol.

Imao je Belingem šansu u samoj završnici, ali nije bio precizan i otišlo se u produžetke.

Agresivno su ušli Englezi u prvi produžetak. Imao je Kejn odličnu priliku, probao je glavom, ali je Niland bio sjajan na golu. Ipak, samo minut kasnije je golman Norveške ispao tragičar. Rodžers je tukao iz daljine, vrlo loša reakcija Nilanda, Belingem je natrčao na odbitak i postigao svoj drugi gol na meču za preokret Engleske.

U 99. minutu je Spens pao u kaznenom prostoru. Turpan je pokazao na penal, ali je dobio poziv iz VAR sobe i otišao da pogleda snimak, nakon čega je poništio prvobitnu odluku.

Na opšte iznenađenje, Haland je zamenjen na startu drugog produžetka. Umesto njega je ušao Jorgen Larsen. Krenuli su Norvežani po izjednačenje, ali se videlo da im nedostaje snage. Englezi su delovali dosta svežije u produžecima, a duža klupa je i te kako došla do izražaja. Uspeli su Tuhelovi momci da odbiju sve nalete protivnika, sačuvaju prednost i tako izbore četvrto polufinale u istoriji.

NORVEŠKA - ENGLESKA 1:2

Stadion: Hard Rok, Majami

Sudija: Kleman Turpan (Francuska)

NORVEŠKA (4-3-3): Niland - Rijerson, Ajer, Hegem, Volfe - Berge, Berg, Edegor - Shjelderup, Haland, Serlot

ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford - Konsa, Stons, Gei, O'Rajli - Rajs, Anderson - Madueke, Belingem, Gordon - Kejn

Kraj! Engleska ide u polufinale!

114. minut - Udarac Boba, neprecizan. Sve manje vremena za Norvešku.

111. minut - Izašao je i Belingem. Ovacije za dvostrukog strelca.

109. minut - Snažan udarac Berga, lopta ide preko gola.

106. minut - Iznenađujuća odluka selektora Norveške. Haland je izašao iz igre, menja ga Jorgen Larsen.

Kraj prvog produžetka!

102. minut - Ipak ništa od penala! Išao je Turpan da pogleda snimak i na kraju procenio da to nije jedanaesterac. Još ima nade za Norvežane.

99. minut - Penal za Englesku! Potcenili su Norvežani Spensa koji je posle sjajnog prodora oboren u šesnaestercu i Turpan je pokazao na belu tačku.

93. minut - Goooool! Vodi Engleska! Rodžers je šutirao sa distance, Niland je baš loše reagovao, a Belingem je natrčao na odbitak i poslao loptu u mrežu.

92. minut - Šansa za Kejna! Odlično je šutirao glavom, a Niland je bio sjajan.

Počeo je prvi produžetak!

Kraj! Produžeci u Majamiju

90. minut - Sedam minuta nadoknade.

87. minut - Velika prilika za Engleze. Sjajna solo akcija Bukaja Sake koji je poslao loptu u peterac. Kejn i Eze su bili na drugoj strani, ali je Aursners fenomenalno intervenisao i sprečio gol.

85. minut - Dobar pokušaj Nuse, ali brani Pikford.

76. minut - Velika šansa za Norvešku! Aursners je ubacio loptu, Ajer je nekako šutirao i pogodio prečku, potom je probao i Haland, ali nije bio precizan. Nekako su se Englezi odbranili.

67. minut - Sledi pauza za hidrataciju.

60. minut - Problem za Norvežane. Rijerson je završio meč zbog povrede.

57. minut - Nema gola! Turpan je otišao da pogleda snimak, nakon čega je poništio pogodak zbog prekršaja Halanda.

55. minut - Goooool! Ponovo vodi Norveška! Izveli su "vikinzi" treći korner zaredom, Hegem se najbolje snašao u gužvi i postigao pogodak. Ipak, ostaje da se vidi da li je sve regularno.

53. minut - Prva opasnost u nastavku. Ponovo je Haland probao glavom, ali je Pikford skrenuo loptu u korner.

46. minut - Dve izmene je izvršio Tomas Tuhel. Eze i Saka ulaze umesto Rajsa i Maduekea.

Kraj prvog poluvremena!

45+4 minut - Postigao je gol Hari Kejn, ali je poništen zbog ofsajda.

45+2 minut - Goooool! Evo izjednačenja u završnici prvog poluvremena! Englezi nisu imali nijednu šansu u ovom delu meča, a sada su stigli do gola. Džud Belingem je pokazao klasu i postigao svoj peti pogodak na Mundijalu za 1:1.

40. minut - Opet preti Norveška. Udarac Edegora, ali brani Pikford.

39. minut - Dosta opasnije sada deluju Norvežani. Serlot je šutirao iz teške pozicije, ali nije bio precizan.

36. minut - Gooooool! Norveška vodi u Majamiju! Šelderup je tražio prostor, deluje da je hteo da centrira, ali je lopta dobila neverovatnu putanju i završila u mreži.

35. minut - Šansa za Halanda. Sjajan je u skoku bio napadač Mančester sitija, ali je Pikford bio spreman.

33. minut - Ovo je moglo biti veoma opasno. Presing Norveške je urodio plodom, Stons je napravio veliku grešku, ali je Pikford stigao do lopte pre Halanda.

29. minut - Pokušaj Kejna iz slobodnog udarca. Snažno je šutirao najbolji strelac Engleske, ali je lopta otišla visoko preko gola.

23. minut - Vreme je za pauzu za osveženje.

19. minut - Evo prve opasnosti pred golom Norveške. Nezgodan centaršut Andersona, Belingem je bio u šesnaestercu, ali nije lepo zahvatio loptu.

15. minut - Još uvek bez uzbuđenja. Čekaju se prave prilike.

9. minut - Miran početak utakmice. Ni jedni ni drugi ne žele da rizikuju na startu.

Utakmica je počela!

22:10 - Pobednik ovog meča će se u polufinalu sastati sa boljim iz duela Argentine i Švajcarske, koji je na programu u nedelju od 3 ujutru po srednjeevropskom vremenu. Podsetimo, prvi polufinalni par čine Francuska i Španija.

22:00 - Izdato je upozorenje navijačima u Majamiju zbog velikih vrućina:

21:45 - Biće ovo okršaj Erlinga Halanda i Harija Kejna koji su udarne igle svojih timova. Haland je postigao sedam golova u dosadašnjem toku šampionata, dok je Kejn za sada na šest pogodaka.

21:35 - Norvežani su najveći hit prvenstva. "Vikinzi" su najpre u šesnaestini finala pobedili Obalu Slonovače, a zatim su u osmini finala eliminisali petostrukog svetskog šampiona Brazil. Sa druge strane, tim Tomasa Tuhela je bio bolji od DR Konga i jednog od domaćina turnira, selekcije Meksika.

21:30 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva u fudbalu između reprezentacija Norveške i Engleske. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Majamija.