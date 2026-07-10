Posle svega mogao bi da dobije šansu u redovima Fenerbahčea...
Tako bar govore poslednje informacije.
Našao se Mimović na spisku putnika za pripreme u Austriju, odigrao 90 minuta u lakoj pobedi nad Admirom Vaker (5:0). Očigledno novi trener žuto-crnih Ismail Kartal želi da vidi na čemu je sa Ognjemom Mimovićem, mada je Fener napravio spektakularan prelazni rok. Došli su Ake, čeka se Grinvudm, tu je i Vedad Murići.
Istina, pored Mimovića za poziciju desnog beka konkurišu reprezentativac Turske Muldur i Portugalac Semedo.
Mimović bi, prema pojedinim informacijama, trebalo da odigra prijateljske mečeve protiv Pogona i LASK-a. Biće za Mimovića to test opstanka.
Fener bi oko Ognjena Mimovića trebalo da preseče 15. jula.
Crvena zvezda čeka u zasedi...
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