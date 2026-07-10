Crno-beli su blizu realizacije prodaje Nihada Mujakića, pošto se užurbano vuku potezi kako bi se reprezentativac Bosne i Hercegovine preselio u Karabag, potvrđeno je Mozzart Sportu. Ako se sve uspešno realizuje, ovaj posao bi crno-belima mogao da donese nekoliko stotina hiljada evra na ime obeštećenja.

Kada bude zvanično utanačen, ovaj transfer će se posmatrati kao dobar potez Parnog valjka u ekonomskom smislu. Razlog je jasan – klub će se konačno rešiti fudbalera koji je ozbiljno opterećivao budžet platom od čak 42.000 evra mesečno.

Istu tu platu prošle sezone su na sebe preuzeli Turci. Tokom jesenjeg dela prvenstva to je činio Ejup, a proletos Gazijantep, oba puta u formi pozajmica. Kad je ova druga pozajmica istekla, rukovodioci Gazijantepa su zvanično obavestili kolege iz Beograda da, ipak, nisu zainteresovani za otkup ugovora. Tako su se crno-beli našli u prilično nepovoljnom položaju, jer nisu želeli da plaćaju Mujakića, iako ga je šef stručnog štaba Saša Ilić video kao potencijalno rešenje. I to ne samo na primarnoj poziciji štopera, već i na mestu levog beka koje je hronično deficitarno.

Kao idealno rešenje u ovom pat-položaju pojavio se azerbejdžanski Karabag. Oni će u potpunosti otkupiti Mujakićev ugovor i tako barem na trenutak finansijski pomoći crno-belima. Neće to, naravno, biti bogzna kako glamurozan transfer, pre se može reći da je simboličan i vredan nekoliko stotina hiljada evra, ali je u ovom trenutku višestruko koristan za sve tri strane.