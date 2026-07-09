Jedna teška, takmičarska utakmica. Mogla je da ode i na jednu, i na drugu stranu. Rezultat je još uvek aktivan, možemo i mi da pobedimo u Budimpešti, kao što su oni ovde. Sve je moguće, utakmica je bila izjednačena", naveo je Tanjga za TV Arena Sport.

Fudbaleri Vojvodine izgubili su večeras na svom terenu u Novom Sadu od mađarskog Ferencvaroša 1:2, u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

- Mi smo na 1:1 imali stopostotnu šansu i pogodili smo stativu, pa smo potom iz sopstvene gluposti, jednog poprečnog pasa, primili gol. Umesto da mi dođemo do šanse za gol, mi smo protivniku napravili kontranapad iz kog su oni dali gol - dodao je Tanjga.

Revanš je na programu 16. jula u Budimpešti.