Po setovima je bilo 20:25, 22:25, 25:22, 25:23 i 15:13, a meč je trajao 128 minuta.



Srbija sad ima učinak 3-7, a Francuska 2-8.

Srpske odbojkašice su dominantno otvorile meč i lako osvojile prva dva seta, ali zatim je usledio veliki pad u igri izabranica Zorana Terzića. Francuska, koja je do večeras imala samo jednu pobedu, pravi veliki preokret i stiže do slavlja u Areni

Branka Tica je bila najefikasnija u Srbiji sa 16 poena, Maša Kirov je osvojila 15, a po 12 Vanja Ivanović i Anja Zubić.

Lilu Ratairi je predvodila Francuskinje ka pobedi sa 24 poena, Iman Ndijae je osvojila 23.

Srbija u narednom meču, u subotu, igra protiv Nemačke.