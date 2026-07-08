Odbojkašice Srbije savladale su u Beogradu selekciju Bugarske rezultatom 3:0 u Ligi nacija.

- Uglavnom sam zadovoljan. Pogotovo prvim setom, bio je fantastičan. Posebno što se tiče našeg prvog napada, a i uopšte igre. Iako su Bugarke imale veći procenat realizacije nego što bi to smele. Ali igrali smo lepo i dobro. A kasnije, u zavisnosti od rezultata, kada su nam se približavale i kad je bio egal, videla se doza straha i onda ne igramo našu najbolju igru - rekao je Terzić novinarima posle meča.

On je naveo da su se pojavile odbojkašice koje u budućnosti mogu mnogo da pruže reprezentaciji Srbije.

- Mlade su, tako da se nadam da će biti sve u redu za Olimpijske igre 2028. godine. Definitivno je mnogo bolje nego prošle godine u ovo vreme - izjavio je selektor Srbije.

Terzić je istakao da će sutrašnja utakmica protiv Francuske biti mnogo teža.

- Da smo kompletni bio bih ubeđen da će biti ne samo pobeda, nego ubedljiva pobeda. Ovako, biće sigurno teško. Francuska ima dobru ekipu, imaju igrače u najboljim evropskim ligama. Neće biti laka utakmica. Ali ako bude bude još malo više ljudi, atmosfera uzavrelija, naše igračice budu još hrabrije odigrale – možemo se nadati još jednom dobrom rezultatu - poručio je Terzić.

Selektor Srbije je dodao da Maja Ognjenović i Tijana Bošković dobro treniraju i da očekuje da budu 100 odsto spremne za Evropsko prvenstvo.

- Maja je danas bila malo na terenu. Tijana će možda biti u sastavu, a na terenu - videćemo. Najvažnije je da su one za ovaj stadijum i period - spremne, dobro treniraju, nemaju nikakvih problema, i da će za EP biti 100 odsto spremne da igraju - zaključio je Terzić.