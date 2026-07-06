Na spisku se nalaze i Maja Ognjenović i Tijana Bošković.

Srbija će u sredu, 8. jula od 20 časova igrati protiv Bugarske, a dan kasnije sastaće sa Francuskom. Odbojkašice Srbije će potom 11. jula od 20 sati igrati sa Nemačkom, a dan kasnije takođe od 20 časova sastaće se sa Holandijom.

Na spisku se nalaze - tehničari: Maja Ognjenović, Slađana Mirković i Marija Miljević; korektori: Tijana Bošković, Vanja Bukilić i Anja Zubić; libera: Aleksandra Jegdić i Bojana Gočanin; blokeri: Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Maša Kirov i Ljubica Milojević; primači servisa: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović.

U stručnom štabu su Zoran Terzić (prvi trener), Branko Kovačević, Stevan Ljubičić, Jelena Blagojević i Igor Žakić (drugi treneri), Bojan Perović i Bojan Stupar (statističari), dr Vladimir Banković (kondicioni trener), Siniša Mladenović i Aleksandar Nedović (fizioterapeuti) i Dimitrije Pušić (tim menadžer).

Odbojkašice Srbije se trenutno nalaze 13. mestu na tabeli LN sa 10 bodova.

Plasman na Finalni turnir LN, koji će biti odigran od 22. do 26. jula u Makau, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija.