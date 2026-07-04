Antoneli je zabeležio vreme 26:12.129. Drugo mesto osvojio je vozač Ferarija Britanac Luis Hamilton, dok je treći bio Britanac Lando Noris iz Meklarena.

Bodove su još osvojili vozač Mercedesa Džordž Rasel, Šarl Lekler iz Ferarija, Maks Ferstapen u Red Bulu, Oskar Pjastri iz Meklarena i Lijam Loson iz Rejsing Bulsa.

Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu vozača sa 179 bodova, drugi je Rasel sa 136, dok je Hamilton na trećem mestu sa 132.

Kvalifikacije za Veliku nagradu Velike Britanije na programu su danas od 17 časova, dok je glavna trka sutra od 16 sati.