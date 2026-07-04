Neverovatna senzacija se desila na Vimbldonu!

Ispala je druga teniserka sveta i šampionka Australijan Opena, Elena Ribakina!

Kazahstanka je izgubila od Elis Mertens iz Belgije sa 2:0 - 7:6, 6:1.

Sjajna Elis Mertens odigrala je jedan od svojih najboljih mečeva u karijeri i potvrdila da se apsolutno zasluženo nalazi u samom vrhu WTA liste, pošto je trenutno na 27. mestu. Odigrala je najstabilnije onda kada je bilo najvažnije, čak je uspevala da spasi neke važne brejk lopte i da upiše jednu od najvećih pobeda u karijeri.

Belgijanka je u prvom setu uspela da slomi Ribakinu u tajbrejku, iako je imala šansu i dva puta ranije da to uradi, pošto je imala po brejk prednosti. Kazahstanka se vraćala, ali je u odlučujućem gemu ipak potpuno pala i dopustila da se Mertensova razigra.

U drugom setu već nije bilo baš nikakve dileme. Samo jedan gem je osvojila Ribakina, pokušala je da spasi što se spasiti može u završnom gemu, čak je spasila i par meč lopti i imala brejk prilike, ali uzaludno.

Ovo znači da će se Elis Mertens u osmini finala boriti protiv Mari Buzkove iz Češke Republike, koja je inače 21. nosilac ove godine na Vimbldonu. Inače, što se Ribakine tiče, ona je Vimbldon osvojila 2022. godine, a ove je stigla do pehara na Australijan openu.