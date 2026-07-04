Fudbalska reprezentacija Hrvatske eliminisana je sa Svetskog prvenstva u fudbalu, pošto je u osmini finala posle neverovatne drame i poništenog gola u 103. minutu poražena od Portugala - 2:1.

Joško Gvardiol tada je zatresao mrežu i činilo se u prvi mah obezbedio produžetak Kockastima, ali je naknadno utvrđeno da je Matanović igrao glavom, zbog čega je ustanovljena ofsajd pozicija, iako se to u prvi mah nije moglo primetiti golim okom. Sve to registrovao je senzor u lopti "Trionda".

Fudbaleri Hrvatske danas su doputovali u Zagreb iz Sjedinjenih Američkih Država, a na aerodromu su dočekani od strane velikog broja navijača. Međutim, tamo je nastala potpuna pometnja i sramota, pošto su se još jednom čule pesme Marka Perkovića Tompsona.

Kako navodi portal Index.hr, na dočeku su se čuli stihovi brojnih Tompsonovih pesama. Štaviše, oni su se bukvalno ređali jedan za drugim.

Između ostalog su se mogli čuti stihovi pesme "Lijepa li si", potom "Moja domovina", "Ako ne znaš šta je bilo"... Inače, Hrvati su letom iz Toronta sleteli na aerodrom oko 14.55 časova po srednjeevropskom vremenu.