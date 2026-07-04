Najbolji teniser u istoriji, Novak Đoković igra sutra meč osmine finala Vimbldona protiv ruskog igrača, Romana Safijulina.

Duel je na programu u nedelju kao prvi na Centralnom terenu od 14.30 po našem vremenu.

Đoković i Safijulin su do sada tri puta igrali, a srpski teniser vodi sa 3:0 u setovima.

Igrali su jednom 2022. godine, a dva puta 2024. Novak nije izgubio ni set.

U prva tri kola je Đoković pobedio Vua, Cicipasa i Rinderkneša, a Safijulin je bio bolji od Rubljova, Van de Zandshulpa i Fonseke.

Pobednika meča Đokovića i Safijulina ide na megdan Ože-Alijasimu ili Davidoviču Fokini.