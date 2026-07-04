Nekadašnji reprezentativac Poljske, Gžegož Mijetuš preminuo je u 33. godini života, preneli su tamošnji mediji.

Vest o smrti nekadašnjeg skakača objavila je "Gazeta Krakovska", a okolnosti njegove smrti za sada nisu poznate.

Mijetuš je rođen u februaru 1993. godine u Zakopanama, a tokom karijere nastupao je za klubove Start Krokijev i AZS Zakopane. Njegov najveći uspeh bilo je osvajanje bronzane medalje na Svetskom juniorskom prvenstvu u ekipnoj konkurenciji.

Bio je mlađi brat Kšištofa Mijetuša, takođe nekadašnjeg poljskog skakača. Iza sebe je ostavio dvojicu sinova, Klemensa i Francišeka.

Od poljskog ski skakača oprostili su se mnogobrojni poznati skijaši iz Poljske, kao i klubovi za koje je nastupao tokom svoje karijere.