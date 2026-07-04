Bolja od prošlogodišnje teniserke je bila Aleksandra Ijala u dva seta (7:6, 6:2) nakon više od dva sata igre.

Filipinska teniserka je dominirala u drugom setu, ali je u prvom prošla daleko trnovitiji put kako je Švjontek bila ta koja je prva stigla do brejka prednosti.

Ne samo da je Ijala nadoknadila zaostatak nego je i povela 5:3, ali nije uspela da u svom servis gemu overi osvajanje prvog seta.

To će uraditi u taj-brejku (11:9) u kom je Švjontek imala dve, a Ijala iskoristila treću set loptu.

Ijala će u sledećem kolu igrati protiv Džazmin Paolini, koja je lako izašla na kraj sa Marijom Sakari (6:1, 6:2).