Katalonski klub je zvanično saopštio da je iskoristio izlaznu klauzulu iz ugovora krilnog igrača, koji je bio važeći do juna 2027. godine, čime je saradnja okončana posle samo jedne sezone.

Klajburn je u Barselonu stigao u leto 2025. godine iz Virtusa iz Bolonje, a za španski klub odigrao je ukupno 68 utakmica, od čega 33 u Evroligi.

Nekadašnji MVP Fajnal-fora Evrolige bio je jedan od važnijih igrača Barselone prošle sezone, sa prosekom od 13,8 poena, 4,2 skoka i 1,6 asistencija po utakmici u elitnom evropskom takmičenju.

Za 36-godišnjeg krilnog košarkaša ovo će biti treći klub u isto toliko sezona, pošto je pre Barselone nastupao za Virtus iz Bolonje.