Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u osminu finala Vimbldona pobedivši Artura Rinderkneša sa 7:5, 6:4, 1:6, 7:6.

Imao je Novak kontrolu nad mečom, vodio 2:0 u setovima, a onda je potpuno stao, gubio 5:0 i uspeo tek da se upiše na semafor. Frustraciju zbog loše igre u trećem setu je pokazao tokom jedne pauze kada se čak 11 puta udario reketom po butini.

Nekadašnji teniser, a sada stručni komentator Džejmi Marej kaže da bi Novak mogao da zažali zbog ovakvog izliva besa.

- To bi moglo da ostavi traga do jutra. Mogao bi da zažali zbog toga sutra - rekao je Marej na šta se nadovezao Tim Henman:

- Protivnik ga je već dovoljno razbijao, a kamoli da sam sebe još udara i dovodi u takvo stanje. Mislim da je Đoković tu malo preterao, ali mu je bilo potrebno da se pokrene i pronađe motivaciju... Smatram da je bio svestan da će početak četvrtog seta, nakon izgubljenog trećeg, biti ključan za preokret u meču. A sam četvrti set je, po mom mišljenju, bio vrhunskog kvaliteta u izvedbi oba igrača - objasnio je Henman.

Đoković se u četvrtom kolu sastaje sa Romanom Safijulinom. Taj meč na programu je u nedelju.