Fudbaleri Argentine plasirali su se u osminu finala SP, pošto su danas u Majamiju u šesnaestini finala posle produžetaka savladali Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.

- Znali smo da će utakmica da bude dosta teška. Ova ekipa nije izgubila ni od Španije ni od Urugvaja. Uradili smo najteži deo posla, a to je bilo da postignemo gol. Posle toga trebalo je da pronađemo svoju igru i da budemo mirniji, a dogodilo se suprotno - izjavio je Mesi posle utakmice.



- Nismo uspeli da napravimo pritisak, a oni su se borili svojim oružjem. Znali smo da će da bude teško. Ovo Svetsko prvenstvo je vrlo posebno, izjednačeno i svaka utakmica će da bude izuzetno zahtevna. Mi uvek idemo napred, dobro ili loše - dodao je argentinski fudbaler.



Mesi je istakao da je najvažnije da se ekipa odmori uoči duela osmine finala SP protiv Egipta.

- Sada je važno da se odmorimo, razmislimo o onome što sledi i da izvučemo pozitivne stvari iz današnjeg meča. Verujem da ih ima osim prolaska u osminu finala. Bilo je dobrih stvari. Moramo da ispravimo i one loše stvari - naveo je Mesi, koji je postigao sedam golova na ovogodišnjem SP.



On je naglasio šta je bio ključ pobede na duelu sa Zelenortskim ostrvima.

- Presudio je prekid, nešto iz čega ranije nismo postizali golove, a to je ključno u ovakvim utakmicama. Imamo fudbalere, koji dobro igraju glavom i to smo uspeli da iskoristimo. To je bitno na ovom turniru, što se pokazalo i na ovoj utakmici - zaključio je Mesi.



Meč osmine finala SP između Argentine i Egipta biće odigran 7. jula od 18 časova u Atlanti.