Fudbalska reprezentacija Hrvatske eliminisana je na startu nokaut faze Mundijala od Portugalije (2:1).

"Vatreni" smatraju da im je nepravedno poništen gol Joška Gvardiola u poslednjim trenucima regularnog dela igre.

Hrvatska je povela protiv Portugalije sa 1:0, onda je VAR dodelio penal Portugalcima i Kristijano Ronaldo je izjednačio na 1:1, a potom je usledio i potpuni šok za izabranike Zlatka Dalića. Igrao se 94. minut kada je Gonzalo Ramos postigao gol za 2:1.

Krenuli su napred Hrvati, a novi gol je postignut u dubokoj nadoknadi vremena. Joško Gvardiol je pogodio na asistenciju Pašalića, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda i to nakon što je senzor u lopti detektovao dodir Igora Matanovića i to ni manje ni više nego kosom.

Počela su da se tumače i razna pravila koja se tiču kose i da li je ona deo tela, dok je sada FIFA odlučila da začepi usta Hrvatima na kukanje da li je sporno poništen gol.

- Prema podacima koje pruža Connected Ball Technology, dokazano je da je hrvatski igrač s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u početku akcije pre pogotka protiv Portugalije, što je sudiji omogućilo da ispravno dosudi ofsajd i poništi pogodak - navodi FIFA.

Ovde je umnogome pomogla tehnologija senzora dodira u lopti, dok je FIFA priložila i grafiku "heartbeat" (otkucaja srca), koja tačno pokazuje momenat kada Matanović dodiruje loptu.

Takođe, bilo je pitanje i zašto na grafici nema dodira lopte portugalskog fudbalera, ali, sada je i ona objavljena.