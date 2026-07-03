Igrao se 103. minut, odnosno trinaesti minut sudijske nadoknade, kada je Joško Gvardiol zatresao mrežu za izjednačenje. Usledilo je slavlje "Vatrenih", koje je ubrzo prekinuo arbitar Espen Eskas. Nakon dojave iz VAR sobe i aktiviranja senzora unutar same lopte, gol je poništen jer je ustanovljeno da je Igor Matanović prethodno zakačio loptu i poslao je ka Mariju Pašaliću, koji se u tom trenutku nalazio u ofsajdu.

Nakon utakmice, vidno razočarani Matanović prokomentarisao je ovu spornu situaciju i otkrio detalje razgovora sa sudijom:

-Ofsajd na kraju? Iskreno, mislim da sam osetio samo blag kontakt kosom. Pitao sam i sudiju, jer ni sam nisam bio sto odsto siguran da li sam uopšte dodirnuo loptu. Rekao mi je da čip u lopti registruje sve, da je zabeležen minimalan kontakt i da je zbog toga sviran ofsajd.

Mladom napadaču, koji je na kraju ispao tragičar Hrvatske zbog ovog minimalnog kontakta sa loptom, je ovaj poraz izuzetno teško pao, što nije skrivao u nastavku izjave.

-Teško je uopšte naći prave reči posle ovakvog meča. Odigrali smo sjajno drugo poluvreme i zaslužili smo mnogo više. Nisam još video taj penal, ali ako se takve stvari sviraju... Primili smo tri gola, pa ofsajd, pa stativa... Nemam reči, danas nas je sreća potpuno napustila. Kada sam ušao u igru, osećao sam se odlično na terenu. Pružili smo vrhunsku partiju, ali ovo će stvarno boleti. Ipak, moramo dalje, glavu gore, idemo u nove pobede - zaključio je Matanović.