Igra je dobro, a onda... Odjednom je potpuno posustao i do kraja osvojio samo dva od 20 gemova. O svemu tome govorio je Džon Mekinro.

– Janik i njegova ekipa su od tada radili razne testove i, verujte mi, još pokušavaju da otkriju šta se desilo – prenosi Mekinroove reči „Tenis 365“.- Mislim da je najvažniji razlog psihološke prirode. Naravno, imala je uticaja i velika vrućina, njegova svetla put. Uostalom, nije mu prvi put da se ovo događa.

Siner je prošle godine predao dva meča iz istih razloga – finale Karlosu Alkarazu posle samo pet gemova (5:0 za Španca) u Sinsinatiju i u trećem setu trećeg kola u Šangaju protiv Talona Grikspora.

– Veoma je brutalno suočiti se sa ovakvim problemima, ali on još uvek ne uspeva da se izbori kada grčevi počnu da ga muče – dodaje Amerikanac.

Siner za razliku od nekih prethodnih sličnih situacija, u Parizu nije bacio peškir, ali bilo je jasno da ne može da se izbori sa svojim problemom.