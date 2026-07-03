Još Hrvati ne mogu da veruju kako i zašto im je poništen gol za izjednačenje. VAR je regovao i ostavio "vatrene" u šoku.
Pojavio se snimak iz drugog igla i jasno je da su sudije sve uradile po pravilima.
Da sve bude još bizarnije, društvenim mrežama odmah je prostrujao hit komentar:
"Da je Matanović bio ćelav, Hrvatska bi sada slavila prolaz dalje!"
Kontakta je definitivno bilo i sve je regularno, te u Hrvatskoj mogu samo da žale, a Igor Matanović nije mogao da veruje šta se desilo...
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