Peti Mils prakitčno je dogovorio sve sa timom iz Vilerbana, a ključnu ulogu u svemu tome odigrao je njegov nekadašnji saigrač, a danas trener francuskog tima, Toni Parker. Prema navodima "Telesporta", Mils je dogovorio sve i čeka se samo ozvaničenje saradnje.

Iskusni australijski košarkaš je u prethodnoj sezoni igrao za Tenerife, a kontaktirao ga je i Partizan oko potencijalnog dolaska.

Ipak, čini se da će Asvel "oteti" i drugog igrača crno-belima nakon što je Armoni Bruks odlučio da pojača tim iz predgrađa Liona pre Beograda.

Mils ima bogato NBA iskustvo. Vlasnik je NBA prstena, a proveo je više od 15 godina u najjačoj ligi sveta.