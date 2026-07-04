Muška košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina izborila je plasman u polufinale Svetskog prvenstva u Turskoj pobedivši Litvaniju sa 101:78.

U pobedi "orlića" ponovo se istakao mladi Nikola Kusturica, koji je predvodio tim sa 30 postignutih poena. Sjajni bek je tako samo potvrdio ogroman talenat koji je prikazivao tokom čitave sezone u Barseloni, gde je apsolutno dominirao na juniorskom Fajnal-ejtu Evrolige.

Briljantne partije u dresu Barselone i liderske igre u nacionalnom timu lansirale su Nikolu Kusturicu u centar pažnje američkih koledž skauta, kojih je Istanbul u ovim trenucima prepun. Među brojnim zvučnim imenima na tribinama u Turskoj našao se i Majkl Meloun, bivši NBA šampion sa Nikolom Jokićem i novi šef stručnog štaba Severne Karoline, koji je uživo pratio najveće mlade talente.

Ipak, slavni stručnjak i njegov univerzitet po svemu sudeći gube ovu trku. Kako Meridian sport saznaje, Kusturica na stolu ima ponudu koja se ne odbija. Najtrofejniji univerzitetski program u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, čuveni UCLA, toliko želi darovitog srpskog košarkaša da je spreman da izdvoji neverovatnih 12 miliona dolara za dvogodišnji ugovor.