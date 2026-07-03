Odlučujuća je bila četvrta četvrtina koju su naši momci dobili rezultatom 35:11.

Naš nacionalni tim je u reprizi finala Evropskog prvenstva savladao Litvaniju, pa će u subotu za plasman u finale igrati protiv pobednika meča Francuska – Turska.

Tim trenera Stevana Mijovića pokazao je izuzetan karakter u ovoj utakmici pošto se vratio iz nokdauna u trećoj četvrtini, a zatim potpunom dominacijom u poslednjoj četvrtini daleko pre kraja obezbedio trijumf.

Srbija je od starta zaigrala snažno u odbrani i naterala rivala na čak devet izgubljenih lopti u prvoj četvrtini. Tim je neutralisan odličan šut rivala za tri poena i šest pogođenih trojki iz devet pokušaja u prvih osam minuta.

Na suprotnoj strani terena sjajno je srpskim timom dirigovao Ognjen Simjanovski. Beležimo njegove tri asistencije i dve osvojene lopte, a njegovom trojkom i šestim poenom, Srbija je dobila prvu četvrtinu sa 21:20.

Prvu osetniju razliku u meču, Srbija je stekla u drugom delu druge četvrtine. Matija Lukić je vezao sedam poena, a Srbija na poluvreme otišla sa dvocifrenom prednošću – 44:34.

„Orlići“ su u trećoj četvrtini neočekivano doživeli veliki pad. Litvanija je u tri minuta nadoknadila dvocifren zaostatak serijom 14:4, a zatim stekla i najubedljivijih šest poena prednosti (62:56 u 28. minutu). Bile su to minute zebnje, pošto je Litvanija držala konce utakmice u svojim rukama.

Međutim, u finišu se naš tim probudio i uspeo da uhvati priključak, pa je posle trojke Kusturice rezultat na kraju treće četvrtine iznosio 67:66.

Poslednja četvrtina bila je prava rapsodija dečaka u plavim dresovima. Za nešto više od šest minuta napravljena je serija 23:3 čime je i definitivno određen krajnji ishod.

Nikola Kusturica je sa 30 poena (7 skokova) bio najefikasniji u timu Srbije, dok je najkorisniji bio Matija Lukić, koji je do 33 indeksna poena stigao sa 27 poena, šest skokova, četiri asistencije i tri osvojene lopte.

Ognjen Simjanovski je postigao 13 poena (6 asistencija, 5 osvojenih lopti), a Marko Veselinović i Petar Bjelica po 9 poena.