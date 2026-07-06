Košarkaši Srbije poraženi su u nedelju u Istanbulu od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107:81 u finalu Svetskog prvenstva (U17).

- Naši reprezentativci, predvođeni selektorom Stevanom Mijovićem, sleteli su na Aerodrom 'Nikola Tesla', gde su ih dočekali gromoglasni aplauzi i povici podrške, kao zasluženo priznanje za istorijski uspeh. Po dolasku u Beograd, mlade košarkaše pozdravili su i predsednik Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojša Čović, potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić i generalni sekretar Predrag Kanački, koji su im čestitali na izvanrednom rezultatu i dostojnom predstavljanju Srbije na svetskoj sceni - naveo je KSS.



Navijači će imati priliku da pozdrave vicešampione sveta i večeras, na poluvremenu kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo između Srbije i Bosne i Hercegovine, koja se od 20 časova igra u Hali "Aleksandar Nikolić".