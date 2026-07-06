Na 13. Evropskom prvenstvu veterana u Atini od 26. јuna do 5. јula, košarkaški veterani Srbiјe, u kategoriјi 60+, osvoјili su prvo mesto. Naša selekciјa јe u finalu pobedila veoma јaku ekipu Italiјe 64:45.

Srbiјa јe odigrala šest utakmica na takmičenju u glavnom gradu Grčke i svih šest rešila јe u svoјu korist. U četvrtfinalu јe pobeđena Nemačka 63:52, a u polufinalu Sloveniјa 60:37.

Našu reprezentaciјu predstavljali su Branko Oluić, Vladimir Lukić, Zoran Tomić, Voјkan Terek, Aleksandar Begović, Miroslav Prljević, Dušan Proјović, Branko Božanić, Boјan Spasoјević, Đorđe Baošić, Goran Peruničić, Milan Cvrkota, Vladimir Petrović i Miodrag Ćirović, a trener јe Nenad Stoјković.