Džoel Bolomboj je imao mnogo ponuda, ali jednu ovog leta očigledno niko ne može da odbije. Onu koja dolazi iz Vilerbana!

Kako javlja Eurohoops, Bolomboj je dogovorio sve detalje saradnje sa Asvelom i trebalo bi da postane izuzetno važan šraf ovog super-ambicioznog projekta koji gradi Toni Parker – kao vlasnik i kao prvi trener ekipe.

Bolomboj je u dresu Crvene zvezde Meridianbet imao fantastične partije u prethodne dve sezone, posebno u takmičarskoj 2024-2025. Ipak, teška povreda ga je odvojila na dug period od terena, što je svakako uticalo i na njegove igre.