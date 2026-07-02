Crvena zvezda bacila se u potragu za visokim igračima, a potencijalna pojačanja vidi u Mikaelu Jantunenu i Rišonu Holmsu, navodi “Mondo“.

Jantunen je posle osvajanja Evrokupa sa Parizom poslednje dve sezone proveo u Fenerbahčeu, ali bez velike uloge u timu Šarunasa Jasikevičijusa.

U Evroligi je ovaj 26-godišnji krilni centar beležio prosek od 5,2 poena i 3,2 skoka za oko 18 minuta provedenih na parketu.

Holms je centar sa veoma velikim i ozbiljnim NBA iskustvom, koji je pre godinu dana stigao u Panatinaikos kao veliko pojačanje, ali nije opravdao očekivanja.

On je slobbodan igrač, pošto je zbog sukoba sa Erginom Atamanom, sada već bivšim trenerom Zelenih, napustio klub preveremeno, u martu.

Za to vreme je odigrao 19 utakmica u Evroligi, uz prosek od 7,9 poena i 4,3 skoka.

U sezoni 2020/21 prosečno je u NBA ligi beležio 14,2 poena, 8,3 skoka i 1,6 blokada, noseći dres Sakramento Kingsa, a bio je i član Vašingtona, Dalasa, Finiksa i Filadelfije.