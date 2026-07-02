Napredak je posle više od decenije ispao u drugu ligu, međutim, kako su krenuli – deluje da planiraju ekspresan povratak.

Posle Andrije Lukovića i Emila Rockova, Čarapani su predstavili još jedno pojačanje – Filipa Stuparevića. Napadač koji je svojevremeno iz Voždovca otišao u Votford za 3 miliona evra, pokušaće da oživi karijeru u Kruševcu posle dugo lutanja.

Kako nije uspeo da se nametne u Engleskoj, usledile su godine traženja… Nastupao je u Češkoj, Sloveniji, Škotskoj, imao epizodu na Islandu, međutim, to nije dalo rezultata i nije ga vratilo na nivo iz Voždovca, kada je bio među najboljim napadačima prvenstva.