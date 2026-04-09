Otkako su se Kruševljani sredinom februara rastali sa Nikolom Drinčićem, privremenu funkciju šefa stručnog štaba obavljao je Zoran Ristić.

S obzirom na to da pomaka u rezultatima nije bilo, te da je ispadanje u niži rang gotovo izvestan scenario, dugo su pod Bagdalom vagali o imenovanju novog kormilara.

Kako saznaje "Meridiansport" , izbor je pao na Sašu Mićovića, koji je u dosadšanjem delu sezone sedeo na klupi Dinamo Juga iz Vranja.

Zapažene rezultate beležio je iskusni strateg sa Vranjancima, što ga je preporučilo za prvi samostalni superligaški angažman.