Angelina Topić još jednom je pokazala da srpska atletika ima svetlu budućnost. Njeno srebro na Svetskom prvenstvu nije samo medalja, već dokaz talenta, discipline i posvećenosti kakve posuduju samo najveći sportisti.

Državna nagrada koju je dobila nije nikakav poklon, već zasluženo priznanje za ono što je uradila. Naime, Vlada Srbije usvojila je danas rešenja o dodeli novčane nagrade od 25.000 evra Angelini Topić za osvojenu srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u dvorani u olimpijskoj sportskoj disciplini atletika, skok uvis. Istim iznosom nagrađen je i njen otac i trener Dragutin Topić, takođe istaknuti srpski atletičar u istoj disciplini.

Podsetimo, Angelina je srebrnu medalju osvojila na takmičenju u Torunju preskočivši 199 santimetara, koliko i Nikola Olislagers i Julija Levčenko. Svetsko zlato sa 201 centimetrom pripalo je svetskoj rekorderki Jaroslavi Mahučik.