Uživali su ljubitelji boksa pre nego što je ispred piramida u Gizi Oleksandr Usik u 11. rundi pobedio je kikboksera Rika Verhovena nakon tehničkog nokauta.

Uoči njihovog okršaja posle samo 55 sekundi druge runde Frenk Sančez je razornim nokautom poslao na spavanje Ričarda Toresa.

Sančez je uhvatio protivnika u nezgodnom trenutku, pogodio prvo levi kroše, pa desnim aprekatom u bradu završio posao protiv uzdrmanog Toresa, koji je pao kao da je pogođen snajperom.

Pokušao je da se vrati na noge, ali nije bilo šanse. Bilo mu je potrebno malo vremena da dođe sebi posle brutalnih udaraca koje je primio.

U glavnoj borbi večeri slavni bokser Oleksandar Usik sprečio je istorijsku senzaciju i odbranio titulu prvaka sveta među teškašima pobedom protiv Holanđanina Rika Verhuvena (37) u Egiptu.

