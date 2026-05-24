Završnica Košarkaške lige Srbije igraće se narednog vikenda u niškom Čairu, gde će se za trofej nacionalnog šampiona boriti Partizan, Crvena zvezda Meridianbet, FMP i Spartak Subotica.

KLS je potvrdio i kompletan raspored završnog turnira, koji će ove godine biti organizovan po Fajnal for sistemu. Polufinalni dueli zakazani su za petak, 29. maj, dok je veliko finale na programu dva dana kasnije.

Prvi će na teren izaći košarkaši Partizana, koji će od 16 časova odmeriti snage sa FMP-om. Drugo polufinale između Crvene zvezde i Spartaka iz Subotice igra se od 20 časova.

Organizatori su saopštili da je subota rezervisana za pauzu, dok će se borba za titulu igrati u nedelju, 31. maja, od 20 časova.

Svi mečevi završnog turnira biće prenošeni na kanalu TV Arena Sport Premium 1.

Podsetimo, prošlogodišnji šampion Srbije je Partizan, koji je u finalnoj seriji savladao Spartak iz Subotice i stigao do nove titule državnog prvaka. Crno-beli su tako prekinuli višegodišnji post bez trofeja u domaćem prvenstvu.